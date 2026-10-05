ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਚੋਰੀ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਚੋਰ
ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।
Published : October 5, 2026 at 7:51 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀਆਈਪੀ ਖੇਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 18 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਟੂਟੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਗਟਰ ਨਾਲੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਡਾ. ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਤਾ 18, ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਰੋਡ ਹੈ। ਬਾਰਾਖੰਬਾ ਰੋਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਟੂਟੀ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ, ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮਾਨ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਰਾਗ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਹਾਤੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (CPWD) ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।