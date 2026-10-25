ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ: ਫੌਜ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ
ਥੀਏਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।
Published : October 25, 2026 at 1:10 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਫੌਜੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੀਏਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ "ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਯੰਤਰਣ" ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇ "ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ" ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਫੌਜੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ" ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਚਾਲਨ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ "ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ", ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ" ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੇ "ਜਾਲ" ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵੰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵੰਡ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਥੀਏਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਤਿੰਨ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਤਰੀ ਥੀਏਟਰ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਚੀਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਥੀਏਟਰ ਕਮਾਂਡ, ਅਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਥੀਏਟਰ ਕਮਾਂਡ।
ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ
ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮਾਂਡ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਲੜਾਕੂ ਸਕੁਐਡਰਨ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੌਜੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸਦੀ ਗਤੀ, ਪਹੁੰਚ, ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੜਾਕੂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਰਿਫਿਊਲਿੰਗ, ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਾਲੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬੇਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
"ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਸਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।"
ਫਿਰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸਾਂਝੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵੰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁਨਰਵੰਡਨ, ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਟ੍ਰਾਈ-ਸਰਵਿਸ ਏਅਰ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।" ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ" ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਟਕਰਾਅ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼, ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਨਿਰਭਰ, ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।"
"ਸਾਡੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਚਾਲਨ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।" ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵਿਲੱਖਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ, ਜੋ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜੇ।"
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਬਹੁ-ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ "ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਿਓਂ" ਇਕੱਠੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਥੀਏਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਥੀਏਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਥੀਏਟਰ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਹਨ।
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