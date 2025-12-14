ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੰਟਰ ਫੈਸਟ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿੰਟਰ ਫੈਸਟ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ "ਵਿੰਟਰ ਫੈਸਟ" ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਸ਼ਨ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਕਰਸ਼ਣ
"ਵਿੰਟਰ ਫੈਸਟ" ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਟੂਡੀਓ ਟੂਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਫਿਲਮ ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਵਾਈਲਡ ਵੈਸਟ ਸਟੰਟ, ਰੋਮਾਂਚਕ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਐਡਵੈਂਚਰ ਜ਼ੋਨ "ਸਹਾਸ" ਅਤੇ ਬਰਡ ਪਾਰਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ
31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਮੋਜੀ ਕਾਰਨੀਵਲ 2026 ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇ, ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਓਪਨ-ਏਅਰ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ 'ਤੇ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਮਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
- ਵਿੰਟਰ ਫੈਸਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
- ਸੈਲਾਨੀ ਆਨ-ਕਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਰੈਚਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.ramojifilmcity.com 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।
- ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੰਬਰ: 7659876598
ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਕਾਰਨੀਵਲ
ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਾਂਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਨੀਵਲ ਪਰੇਡ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਗਲੋ ਗਾਰਡਨ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆਲੋਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਫਿਲਮ ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈੱਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਹੁਨਰ, ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।