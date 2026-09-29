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30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਛਾਣ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ

ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨਮ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

KERALAM ONAM BUMPER LOTTERY
ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਓਨਮ ਬੰਪਰ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 29, 2026 at 8:39 PM IST

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ਕੰਨੂਰ (ਕੇਰਲ): ਓਨਮ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਟਿਕਟ ਧਾਰਕ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਤੂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਾਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੰਨੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੋਕੇਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਟਿੱਪਰ ਲੌਰੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਮਨੂ, ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੂ ਨੇ ਮੱਟਾਨੂਰ ਵੱਲ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਮੋਕੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

KERALAM ONAM BUMPER LOTTERY
ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ (Etv Bharat)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੇਤੂ ਟਿਕਟ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਟੋਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਵਟੋਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਕਲੀ ਟਿਕਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਉਸ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁਯਮ, ਵਡੱਕਨਚੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਬ-ਏਜੰਟ, ਐਮ.ਵੀ. ਸੁਜੀਤ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ 30 ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਲੀਪਾਰੰਬਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸਥਿਤ ਪੀ.ਵੀ. ਵਾਲਸਰਾਜ ਦੀ 'ਥੰਪੁਰਨ ਲਾਟਰੀ ਏਜੰਸੀ' ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ।

ਐਮ.ਵੀ. ਸੁਜੀਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਓਨਮ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਸੁਜੀਤ ਆਪਣੇ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੀ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ (ETV Bharat) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਤੂ ਬਾਰੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ 30 ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 150 ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਟਿਕਟਾਂ 'ਥੰਪੁਰਨ ਲਾਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ' ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਜੀਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਤੂ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਵੇਗਾ।

ਤਾਲੀਪਾਰੰਬਾ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ

ਕੰਨੂਰ ਦੇ ਤਾਲੀਪਾਰੰਬਾ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਭੀੜ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਜੇਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਵੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 'ਪੂਜਾ ਬੰਪਰ' ਲਾਟਰੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ 'ਪੂਜਾ ਬੰਪਰ' ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀ, ਮੋਹਨਨ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਤਾਲੀਪਾਰੰਬਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਟਰੀ ਦੇ 20 ਸਟਾਲ ਹਨ।

ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਤੂ

ਜੇਤੂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਪਰ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਓਨਮ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ TG 434222 ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪਾਂਡਵਪੁਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਲਤਾਫ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਟਿਕਟ ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਥੇਰੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।

ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਓਨਮ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ₹25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ TE 230662 ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਿਰੂਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਂਡੀਯਾਰਾਜ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ।

ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਕੇਰਲ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਆਉਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਟਿਕਟ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਟੋਲ ਬੂਥ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨ (PAN) ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਪਾਸਪੋਰਟ-ਆਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲਾਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇਤੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਤੁਰੰਤ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਟਰੀ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੋੜੇ, ਪਾੜੇ ਜਾਂ ਗਿੱਲਾ ਕੀਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਬਾਰਕੋਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

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