ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ: ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, CCTV ਕੈਮਰੇ, ਦੇਖੋ ਕੋਚ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 17 ਜਾਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

VANDE BHARAT SLEEPER TRAIN
ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ (PIB)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 4, 2026 at 7:41 PM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਅਸਾਮ ਦੇ ਗੁਹਾਟੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਾਵੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਜੋ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਾਮਰੂਪ ਅਤੇ ਬੋਂਗਾਈਗਾਓਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ, ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ, ਮਾਲਦਾ, ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ, ਪੂਰਬਾ ਬਰਧਮਾਨ, ਹੁਗਲੀ ਅਤੇ ਹਾਵੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗੀ।

VANDE BHARAT SLEEPER TRAIN
ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਰਥ (PIB)

ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 17-18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੌੜੀਆਂ ਬਰਥ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੌਣ ਦਾ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਹਰੋਂ, ਇਹ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਚੇਅਰ ਕਾਰ ਵਰਗੀ ਹੈ।

VANDE BHARAT SLEEPER TRAIN
ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ (PIB)

ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸਲੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰੰਗ ਪੈਲੇਟ ਹੈ। ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ, ਕੇਸਰੀ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਅਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੇ ਰੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਰੰਗ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਲਾਸਾਂ ਹਨ

3AC, 2AC, ਅਤੇ 1AC। ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਬੋਤਲ ਹੋਲਡਰ, ਰੀਡਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਲਈ ਬਲਾਇੰਡ। ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੁਸ਼ਨਿੰਗ ਨਾਲ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

VANDE BHARAT SLEEPER TRAIN
ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਟਾਇਲਟ (PIB)

ਤਿੰਨੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਟਾਇਲਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸੂਚਕ (Occupancy Indicator) ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ 16 ਕੋਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਯਾਤਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 823 ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 11 3AC ਕੋਚ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਯਾਤਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 611 ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ 2AC ਕੋਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਯਾਤਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 188 ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਸਟ ਏਸੀ ਕੋਚ ਹੈ ਜੋ 24 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 3AC ਲਈ ₹2,300, 2AC ਲਈ ₹3,000 ਅਤੇ ਫਸਟ ਏਸੀ ਲਈ ₹3,600 ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

VANDE BHARAT SLEEPER TRAIN
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਟਾਕ-ਬੈਕ ਯੂਨਿਟ (PIB)

ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਸਾਰੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ

  • 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
  • ਅਰਧ-ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਟ੍ਰੇਨ
  • ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਕੁਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਰਗੋਨੋਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਥ
  • ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਸਮੇਤ
  • ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ
  • ਕਵਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ
  • ਉੱਚ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
  • ਉੱਨਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਡਰਾਈਵਰ ਕੈਬਿਨ
  • ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਾਹਰੀ ਯਾਤਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
  • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਟਾਕ-ਬੈਕ ਯੂਨਿਟ

ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਸੈਮੀ-ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਪੀਡ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਵਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਾਕ-ਬੈਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

