ਚੋਟੀ ਦੇ 500 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 7 IITs ਅਤੇ IISC ਬੰਗਲੌਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ 16 IITs ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿਨਾਰਾ
ਚੋਟੀ ਦੇ 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐਸਸੀ ਬੰਗਲੌਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
Published : June 14, 2026 at 3:14 PM IST
ਕੋਟਾ: ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਟ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (JoSAA ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 2026) ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ 23 ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (IITs) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ (IISc) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ JEE ਐਡਵਾਂਸਡ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ 24 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਚੋਟੀ ਦੇ 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 16 IITs ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ 1,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 14 IITs ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 2,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 10 IITs ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ।
IISc ਪੰਜਵੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ, 156 ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ:
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 7 IIT ਅਤੇ IISc ਬੰਗਲੌਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ AIR 1 ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। AIR 31 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ IIT ਬੰਬਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। AIR 32 ਨੇ IIT ਕਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ AIR 35 ਨੇ IIT ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਤੇ IISc ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 156 ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੜਗਪੁਰ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਰੁੜਕੀ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਚੋਟੀ ਦੇ 1000 ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੋਟੀ ਦੇ 500 ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਹਾਟੀ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਬੀਐਚਯੂ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ 2000 ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਦੌਰ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਧਨਬਾਦ 13ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਰੋਪੜ 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। 2000 ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ, ਮੰਡੀ, ਜੋਧਪੁਰ, ਤਿਰੂਪਤੀ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਗੋਆ, ਧਾਰਵਾੜ, ਜੰਮੂ, ਪਲੱਕੜ ਅਤੇ ਭਿਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਸੀਟਾਂ 13707 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ:
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ IITs ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 21 IITs ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। IIT ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਧਾਰਵਾੜ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ਾਖਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, IISc ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ IITs ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 7981 ਸੀ। IIT ਭਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਇਸ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਪਤੀ ਰੈਂਕ 13707 ਸੀ। IIT ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਇਸ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸ ਲਈ ਸਮਾਪਤੀ ਦਰਜਾ 65 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼-ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਪਤੀ ਦਰਜਾ 395 ਸੀ। ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਰਜਾ 35 ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਰਜਾ 123 ਸੀ। ਸਿਰਫ਼-ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਰਜਾ 266 ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਰਜਾ 681 ਸੀ। ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਰਜਾ 32 ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਰਜਾ 276 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼-ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਰਜਾ 755 ਅਤੇ 1223 ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਰਜਾ 67 ਅਤੇ 149 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼-ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਰਜਾ 369 ਅਤੇ 805 ਸੀ।
ਚੋਟੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ IIT ਚੁਣਿਆ?
- ਸੱਤ ਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐਸਸੀ ਬੰਗਲੌਰ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ 500 ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ, ਕਾਨਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ, ਮਦਰਾਸ, ਆਈਆਈਐਸਸੀ ਬੰਗਲੌਰ, ਖੜਗਪੁਰ, ਰੁੜਕੀ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਨੌਂ ਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐਸਸੀ ਬੰਗਲੌਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੇ 1000 ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ, ਕਾਨਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ, ਮਦਰਾਸ, ਆਈਆਈਐਸਸੀ ਬੰਗਲੌਰ, ਖੜਗਪੁਰ, ਰੁੜਕੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਗੁਹਾਟੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਬੀਐਚਯੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
- ਤੇਰਾਂ ਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐਸਸੀ ਬੰਗਲੌਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੇ 2000 ਰੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਬਈ, ਕਾਨਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ, ਮਦਰਾਸ, ਆਈਆਈਐਸਸੀ ਬੰਗਲੌਰ, ਖੜਗਪੁਰ, ਰੁੜਕੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਗੁਹਾਟੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਬੀਐਚਯੂ, ਇੰਦੌਰ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਧਨਬਾਦ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ IIT ਨੂੰ ਟਾਪ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ?
- ਇਹ 16 ਆਈਆਈਟੀ ਸਿਖਰਲੇ 500 ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ - ਗੁਹਾਟੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਬੀਐਚਯੂ, ਇੰਦੌਰ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਧਨਬਾਦ, ਰੋਪੜ, ਪਟਨਾ, ਮੰਡੀ, ਜੋਧਪੁਰ, ਤਿਰੂਪਤੀ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਗੋਆ, ਧਾਰਵਾੜ, ਜੰਮੂ, ਪਲੱਕੜ ਅਤੇ ਭਿਲਾਈ।
- ਇੰਦੌਰ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਧਨਬਾਦ, ਰੋਪੜ, ਪਟਨਾ, ਮੰਡੀ, ਜੋਧਪੁਰ, ਤਿਰੂਪਤੀ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਗੋਆ, ਧਾਰਵਾੜ, ਜੰਮੂ, ਪਲੱਕੜ ਅਤੇ ਭਿਲਾਈ - ਇਹ 14 ਆਈਆਈਟੀ ਚੋਟੀ ਦੇ 1000 ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
- ਪਟਨਾ, ਮੰਡੀ, ਜੋਧਪੁਰ, ਤਿਰੂਪਤੀ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਗੋਆ, ਧਾਰਵਾੜ, ਜੰਮੂ, ਪਲੱਕੜ ਅਤੇ ਭਿਲਾਈ - ਇਹ 10 ਆਈਆਈਟੀ ਚੋਟੀ ਦੇ 2000 ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।