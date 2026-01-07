ETV Bharat / bharat

"ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਜੇਕਰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ"

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ?

ਖਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 7, 2026 at 4:13 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ (ਪਤੀ ਦੀ ਮਾਂ) ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੂਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਐਲਬੀ ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੌਸਮੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਨਾਗੇਸ਼ ਭੀਮਪਾਕਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਖਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ 'ਬੇਰਹਿਮੀ' ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤਨੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੂਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ (miscarriage) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਅਲੱਗ ਘਰ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਘਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੂਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

