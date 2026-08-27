EPFO ਅਤੇ PAN ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ EPFO/UAN ਅਤੇ PAN-ਲਿੰਕਡ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
Published : August 27, 2026 at 7:15 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ OTP ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ EPFO ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤਸਦੀਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ EPFO/UAN ਅਤੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਪਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ...
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੁਚੀ ਕੋਹਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਡੇਟਾ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR), ਫਾਰਮ 26ਏਐਸ, ਅਤੇ ਏਆਈਐਸ (AIS) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ, EPFO/UAN ਅਤੇ PAN ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਾਲ ਹੀ ITR/ਫਾਰਮ 26AS/AIS ਡੇਟਾ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਸਾਂਝਾਕਰਨ, ਖੁਲਾਸਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਸਦੀਕ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਤਸਦੀਕ ਕੰਪਨੀਆਂ) "EPFO ਪਾਸਬੁੱਕ API" ਅਤੇ "ਫਾਰਮ 26AS API" ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ OTP ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ EPFO ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 19(1)(g), ਅਤੇ 21 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ, EPFO, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY), CERT-In, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT) ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨ ਅਤੇ ਯੂਏਐਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਓਟੀਪੀ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈਪੀਐਫਓ ਅਤੇ ਪੈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ
ਸਹਿਮਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ: EPFO/UAN ਅਤੇ PAN ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ OTP-ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਮਲਟੀ-ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰ ਵਾਰ ਡੇਟਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇ।
APIs ਦਾ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ APIs (ਜਿਵੇਂ ਕਿ "EPFO ਪਾਸਬੁੱਕ API" ਅਤੇ "ਫਾਰਮ 26AS API") ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ: EPFO ਅਤੇ PAN ਡੇਟਾ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਉਪਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੋਧਣਾ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਸਾਂਝਾਕਰਨ, ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ: ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ: ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਨਤ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਮੇਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ: ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ EPFO/UAN ਅਤੇ PAN ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੀਕ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ।
CERT-In ਅਤੇ MeitY ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ CERT-In ਅਤੇ MeitY ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ।
ਨਿੱਜੀ ਤਸਦੀਕ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਭ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਅਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 19(1)(g) ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ: ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ: ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸਹਿਮਤੀ ਢਾਂਚੇ, ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਪਾਰਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ: ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਭਾਵੀ ਦੇਰੀ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀਮਤ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਘਾਟ: ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਾਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
EPFO/UAN ਅਤੇ PAN ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸੁਰ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਨਤਾ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 19(1)(ਜੀ) ਅਤੇ 21 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ/ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਸਹਿਮਤੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂਤਾ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ: ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣਾ: ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਭਾਵੀ ਸੀਮਾਵਾਂ: ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਨਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ (PILs) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜੋੜਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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