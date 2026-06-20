ਸਿਰਫ਼ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਕ, ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਪੈਸੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : June 20, 2026 at 5:06 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਕੀਲ ਟੀ.ਵੀ.ਐਸ. ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਿੱਤਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ "ਭਾੜੇ ਦੀ ਖਰੀਦ", "ਹਾਈਪੋਥੈਕੇਸ਼ਨ", ਜਾਂ "ਲੀਜ਼" ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤਦਾਤਾ, ਕੇ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਚੰਦ (ਅਪੀਲਕਰਤਾ) ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਾਹਨ ਲਈ ਬੀਮਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਵਾਹਨ ਲਈ ਬੀਮਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਾਹਨ ਉਸਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਾਹਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤਦਾਤਾ ਦਾ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਸੋਮਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਵਿੱਤਦਾਤਾ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਸੋਮਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਹਨ ਦਾ 8 ਫਰਵਰੀ, 2003 ਤੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ, 2004 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਮਸ਼ੇਖਰ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ, 2003 ਨੂੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਚੰਦ ਨੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਸੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਚੰਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2015 ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।