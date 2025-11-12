ETV Bharat / bharat

ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਜੋ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ! ਜਾਣੋ ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

TYPEWRITERS
ਸ਼ਾਂਤੀਨਿਕੇਤਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ (ETV Bharat)
ਬੋਲਪੁਰ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ): ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਰਾਹੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਛਾਪਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਯੰਤਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀਨਿਕੇਤਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੇ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਤੀਤ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਂਤੀਨਿਕੇਤਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਣਗਿਣਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ! ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੇ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਸ਼ੀਲਾ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਰਿਤਾ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ 'ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ।"

ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਦੀ ਕਾਢ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਰਮਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਗੁਟੇਨਬਰਗ ਨੇ 1440 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਲਗਭਗ 428 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ, ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੰਤਰ, ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਕਾਢ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲੈਥਮ ਸ਼ੋਲਸ ਨੇ 1868 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1873 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਰੇਮਿੰਗਟਨ ਐਂਡ ਸੰਨਜ਼ ਨੇ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਆਪਣੀ ਕਾਢ ਤੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸਨੂੰ 1890 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 1955 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਗੋਦਰੇਜ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੰਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ 'ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਸੰਸਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ

ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ, ਇਸਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਨਿਕੇਤਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਕੰਪਨੀ, ਗੋਦਰੇਜ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅਰਥਸ਼ੀਲਾ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ

ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਚਿਰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?" ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।"

ਗੋਦਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੁਰਾਲੇਖ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਵਰਿੰਦਾ ਪਥਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਇਸ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"

