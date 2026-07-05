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ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ 2 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਮੀਮੰਦਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

The search for two Lashkar terrorists in Shopian, Jammu and Kashmir, continues for the third day
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ 2 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 5, 2026 at 11:36 AM IST

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ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਅਭਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਘਣੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੌਜ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਨਾਪੋਰਾ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਯਦਪੋਰਾ, ਸੈਯਦੂ, ਅਮਸ਼ੀਪੋਰਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਪੋਰਾ ਅਤੇ ਹਾਰਦ ਹੰਡੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਖੋਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਮੰਡਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਖ਼ਤ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਫਸੇ ਹੋਏ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਤੀਫ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕਾਈ, 'ਵਿਕਟਰ ਫੋਰਸ' ਨੇ ਸੰਘਣੇ ਬਾਗ਼ੀ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਘਣੇ ਬਾਗ਼ੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਕਿਰ 2024 ਤੋਂ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ (LeT) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਤੀਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਂਘੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਤੀਫ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਰਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

TAGGED:

ARMY CORNERS LOCAL LET TERRORISTS
JAMMU AND KASHMIR
ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ
ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਅਭਿਆਨ
LASHKAR E TAIBA

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