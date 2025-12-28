ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ’ਚ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ 90,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪੀਰਾਂ ਕਲੀਅਰ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ 90,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ।
Published : December 28, 2025 at 7:48 PM IST
ਉੱਤਰਾਖੰਡ/ਰੁੜਕੀ: ਹਰਿਦੁਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਕਲਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਰਗਾਹ ਸਾਬੀਰ ਪਾਕ ਵਿਖੇ 90,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ 60 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਚਾਦਰ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀਰਾਂ ਕਲਿਅਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ (ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਗਰ) ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮੂਹ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਆਏ 150 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਆਏ 150 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਿੱਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਰਗਾਹ ਸਾਬੀਰ ਪਾਕ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 90,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ 60 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।
ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਵਿੱਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਹਰ ਸਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਪੀਰਾਂ ਕਲਿਆਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬੀਰ ਪਾਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਚਾਦਰ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਰ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।"
ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਵਿੱਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਬੀਰ ਪਾਕ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 150 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਿਆਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਰਾਂ ਕਲਿਆਰ ਦੇ ਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰਾਂ ਕਲਿਆਰ ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਫੀ ਸੰਤ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਖਦੂਮ ਅਲਾਉਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਬੀਰ ਪਾਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ-ਏ-ਸਾਬੀਰ ਪਾਕ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਉਰਸ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਰਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।