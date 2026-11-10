22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਉਣਗੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ,ਪੰਚੇਸ਼ਵਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸੁੱਕੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤਰਾਈ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : November 10, 2026 at 6:12 PM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ): ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਤਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਹ 22 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚੇਸ਼ਵਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਭਾਰਤ- ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਹਿੰਦਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁੱਕੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਤਰਾਈ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ,ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਨ ਸ਼ਾਹ (ਬਲੇਂਦਰ)ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚੇਸ਼ਵਰ ਡੈਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲਾਗਤ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ,ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ- ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
"ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੰਚੇਸ਼ਵਰ ਡੈਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਪਾਲ-ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁੱਕਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਨਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਸਤਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ (ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ)
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਤਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਰਾਈ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਪੂਰਣਗਿਰੀ ਮਾਤਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਤਾ ਪੂਰਣਗਿਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।"
"ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਨ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਉੁਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਹਿੱਤ ਵਧੇਗਾ।" ਸਤਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ (ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ)