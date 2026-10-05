ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਅੰਕੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਯੂਪੀ-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 56% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 5, 2026 at 5:56 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: (EB Prime Team-Narendra Chaudhary) : Annual Survey of Industries : ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ 9.6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ 14 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ।
ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ "ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 56% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। 2024-25 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ 10.54% ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2023-24) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕੁੱਲ ਫੈਕਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7.8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਫੈਕਟਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 11.10% ਵਾਧਾ
ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਾਲ 2024-25 ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲ ਸੀ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 11.10% ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 9.68% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਵਿੱਚ 7.73% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮੋਹਰੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 267,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 41,221 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ 33,084 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 27,379 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 24,964 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 15,629 ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪੰਜ ਰਾਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ
ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2024-25 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 56% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 2.64% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
2024-25 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ। 2023-24 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2.60 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 2.67 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 2.64% ਵਾਧਾ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ₹24.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ₹26.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੋਹਰੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੁੱਲ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ 54% ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਾਂ 53.30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 12.08% ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2023-24) 1.96 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 7.2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 12.08 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 14.99% ਕਰਮਚਾਰੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 14.99% ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਭਾਵ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 15.24% ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਸਾਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ 12.95% ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 13.08% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 13.07% ਕਾਮੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 12.99% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਕਾਮੇ ਵਧੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 8.30% ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 8.72% ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 6.08% ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 6.44% ਹੋ ਗਿਆ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਖੇਤਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ 17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸਿਕ ਮੈਟਲ ਸੈਕਟਰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 17.48% ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 17.64% ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 13.16% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 13.02% ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 73.77% ਹੈ। ਭਾਈਵਾਲੀ ਉੱਦਮ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 13.75% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.17% ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 7.34% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।