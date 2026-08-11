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ਹਰਿਦੁਆਰ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ, 48 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅੰਕੜਾ

ਹਰਿਦੁਆਰ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਐਮ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ।

HARIDWAR KANWAR YATRA STATISTICS
ਹਰਿਦੁਆਰ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ 2026 (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 11, 2026 at 3:29 PM IST

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ਹਰਿਦੁਆਰ/ਉਤਰਾਖੰਡ: ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਵੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਵੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 4.80 ਕਰੋੜ ਕਾਂਵੜੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੰਗਾ ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੰਗਾ ਜਲ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਵੜ ਮੇਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮਯੂਰ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ।

ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਸਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੰਗਾ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਨਖਲ ਦੇ ਦਕਸ਼ੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

HARIDWAR KANWAR YATRA STATISTICS
ਹਰਿਦੁਆਰ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ (ETV Bharat)

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ

ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਂਵੜ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੰਗਾ ਘਾਟਾਂ, ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨਖਲ, ਜਵਾਲਾਪੁਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਵਗਦੇ ਰਹੇ। ਗੰਗਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਵੜੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਇਆ।

"ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਾਂਵੜ ਮੇਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਕਾਂਵੜ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਾਂਵੜ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 48 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।" -ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ

HARIDWAR KANWAR YATRA STATISTICS
ਹਰਿ ਕੀ ਪਉੜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (ETV Bharat)

"ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ"

ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕ ਕਾਂਵੜ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬੈਰਾਗੀ ਕੈਂਪ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਡਾਕ ਕਾਂਵੜ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਯੂਰ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

HARIDWAR KANWAR YATRA STATISTICS
DM ਅਤੇ SSP ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਲਾਭਿਸ਼ੇਕ (ETV Bharat)

"ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਵੜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਵੜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਫਲ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਂਵੜ ਮੇਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।"-ਮਯੂਰ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਡੀਐਮ

HARIDWAR KANWAR YATRA STATISTICS
ਹਰਿਦੁਆਰ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ (ETV Bharat)

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਂਵੜ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 44.8 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

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ਹਰਿਦੁਆਰ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ 2026
ਹਰਿਦੁਆਰ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
HARIDWAR KANWAR YATRA STATISTICS

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