NEET UG 2026: NTA ਨੇ ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਤਰੀਕ, ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪਲਾਈ
NTA ਨੇ NEET-UG 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 22 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : May 28, 2026 at 11:44 AM IST
ਰਾਜਸਥਾਨ/ਕੋਟਾ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, NEET UG 2026 ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ CBI ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇ
NTA ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਜਿਸਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 27 ਮਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਲ੍ਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 22 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
📢 NEET (UG)-2026 | Fee Refund Update— National Testing Agency (@NTA_Exams) May 27, 2026
Important announcement for candidates yet to submit bank details for fee refund!
The last date has been extended to 22nd June 2026 (till 11:50 PM) 🗓️
✅ ~13 lakh candidates have already updated their details
ਕੋਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮਾਹਰ ਪਾਰਿਜਾਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 27 ਮਈ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, NEET UG ਲਈ 2.279 ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਰਾਤ 11:50 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਪੋਰਟਲ
ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ, IFSC ਕੋਡ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੈੱਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਚੈੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ।'
NTA ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ:
- ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ
- ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ
- ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ
- IFSC ਕੋਡ
- ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕ ਦੀ ਫੋਟੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੀਸ ਕੀ ਹੈ?
ਪਾਰਿਜਾਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ₹1700, OBC ਅਤੇ EWS ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ₹1600 ਅਤੇ SC, ST ਅਤੇ PwD ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ₹1000 ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫ਼ੀਸ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ:
- NTA ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ NEET UG ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।
- ਉਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
- ਵਿਕਲਪਿਕ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ।
- ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ, IFSC ਕੋਡ, ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ।