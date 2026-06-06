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NIA ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਟੀਐਮਸੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੋਲਾ, ਭਾਂਗਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, NIA ਨੇ ਭਾਂਗਰ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ TMC ਵਿਧਾਇਕ ਸੌਕਤ ਮੋਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

NIA arrested former TMC MLA Molla
NIA ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਟੀਐਮਸੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੋਲਾ (PTI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 6, 2026 at 10:00 AM IST

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ਕੋਲਕਾਤਾ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੌਕਤ ਮੋਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਭਗੌੜਾ" ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਉਹ ਭਾਂਗਰ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ।

19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਬਾਮੁਨੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੂਡ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਭਾਂਗਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੌਕਤ ਮੋਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਟੀਐਮਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੈਨਿੰਗ ਈਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੋਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਐਨਆਈਏ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਬਾਈਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।'

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਚਿੰਗਰੀਘਾਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਲਾ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ (ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ) ਚਿੰਗਰੀਘਾਟਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਮਾਲਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।"

ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲਾ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਐਨਆਈਏ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਖਾਲੀ, ਬਰੂਈਪੁਰ ਅਤੇ ਸੋਨਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੋਲਾ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨਿੰਗ ਪੂਰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2016 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਲਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ।

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ਸਾਬਕਾ ਟੀਐਮਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੌਕਤ ਮੋਲਾ
BHANGAR BLAST CASE

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