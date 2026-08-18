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ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਕੈਮਿਕਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ, NGT ਨੇ ICMR 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ...

ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਬਾਰੇ ICMR ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ICMR STUDY
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 18, 2026 at 10:14 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਐਮਆਰ) ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਧਿਐਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

"ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਹ"

ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ "ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ" ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ-ਈ ਡਾ. ਸ਼ਿਵਾਪੇਰੂਮਲ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

50 ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 40 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਧਿਐਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ। ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 60 ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 97 ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 50 ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 40 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2 ਮਈ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, NGT ਨੇ ICMR ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। NGT ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, NGT ਨੇ ਉਦੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 2015 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ 101 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਿਨ ਹਵਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99% ਵਿੱਚ TCIPP ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਅੱਗ ਰੋਕੂ ਪਦਾਰਥ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੌਕਸੀਕੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਸਿਨੋਜਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

NGT ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਰੋਕੂ ਪਦਾਰਥ ਤੰਤੂ (neurological) ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ (reproductive harm) ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।

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TAGGED:

NGT
LAME RETARDANT TCIPP
CANCER CAUSING CHEMICALS IN CARS
ICMR ਅਧਿਐਨ
ICMR STUDY

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