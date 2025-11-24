ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਐਪ
Published : November 24, 2025 at 9:46 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (UIDAI) ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਐਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ।
UIDAI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਾਂ ਐਪ ਔਫਲਾਈਨ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਧਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵੇ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਐਪ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ (ਆਫਲਾਈਨ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ) ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੌਰਾਨ, UIDAI ਦੇ ਸੀਈਓ ਭੁਵਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਫਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ, ਫੋਟੋ, ਪਤਾ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਫਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲਾਕ/ਅਨਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਐਪ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ (5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ) ਲਈ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪਤਾ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਐਪ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ?
ਐਪ ਦੀ ਲਾਂਚ ਮਿਤੀ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਐਪ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।