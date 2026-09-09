ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ
'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਮ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
By PTI
Published : September 9, 2026 at 3:32 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸਆਈਆਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਟੀ 'ਆਪ' ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
700 ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (EROs) ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 700 ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।"
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਸਆਈਆਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ।
ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 2.14 ਲੱਖ ਫਾਰਮ-6 (ਫਾਰਮ-7 ਅਤੇ 8 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ (7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ) ਵਿੱਚ 25,011 ਫਾਰਮ-6 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ SIR ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ-6 ਫਾਰਮ-7 ਅਤੇ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਰਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜ, ਮਿਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੋਧ ਚੋਣ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪੋਲਿੰਗ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 746 ਵੋਟਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ।
'ਆਪ' ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 746 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 747ਵੇਂ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਚੱਢਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਉਮਰ 37, ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 747 ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
'ਆਪ' ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਆਪ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹਾਂ... ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੀ ਐਕਸ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। "ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਤੱਥ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਮੈਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ‘ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰਜਿਸਟਰ’ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"