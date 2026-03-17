LPG ਅਤੇ CNG ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਸੁਣੋ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ...
ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਆਮ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
Published : March 17, 2026 at 6:12 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਵਾਂਗ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
#WATCH | Delhi: Sujata Sharma, Joint Secretary (Marketing & Oil Refinery), Ministry of Petroleum & Natural Gas, says, " regarding enforcement action, so far, about twelve thousand raids have been conducted in the last few days. about fifteen thousand cylinders have been… pic.twitter.com/NdctA3RNQS— ANI (@ANI) March 17, 2026
"ਜੇਕਰ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰ ਪੀਐਨਜੀ ਵੱਲ ਸਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ"
ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ) ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਆਮ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
12,000 ਛਾਪੇ, 15,000 ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰ ਪੀਐਨਜੀ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ) ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12,000 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 15,000 ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 600 ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।"
#WATCH | Delhi: Sujata Sharma, Joint Secretary (Marketing & Oil Refinery), Ministry of Petroleum & Natural Gas, says, " petrol and diesel are available in sufficient quantity. regarding natural gas, as i told you, the government of india is making efforts and it would be… pic.twitter.com/2vMu2MzzCC— ANI (@ANI) March 17, 2026
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 450 ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 450 ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, 564 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,000 ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 1,200 ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1,800 ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 2,500 ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ LPG ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ਼ਿਪਾਂ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ..."
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਐਲਪੀਜੀ ਜਹਾਜ਼, ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਦੀਨਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 46,500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਗੈਸ ਲਿਆਂਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
#WATCH | Delhi: Rajesh Kumar Sinha, Shipping Ministry, GoI says, " all our sailors and ships are safe in the gulf region... in the last 24 hours, 161 indian sailors have been repatriated and brought back to india after signing off in the gulf region. this work was done in… pic.twitter.com/pXIMc2YjhI— ANI (@ANI) March 17, 2026
ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਲਾਹ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 161 ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਕੈਰੀਅਰ, ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 2:30 ਵਜੇ ਕਾਂਡਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਐਲਪੀਜੀ ਕੈਰੀਅਰ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਅਤੇ ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਮਾਲ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 450 ਕੰਟੇਨਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਕੰਟੇਨਰ ਸੀਐਫਐਸ, ਕੰਟੇਨਰ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਐਨਪੀਏ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ..."
#WATCH | Delhi: MEA spokesperson Randhir Jaiswal says, " ..our external affairs minister visited brussels. he was invited by the eu high representative and vice president, kaja kallas, to attend the eu foreign affairs council meeting. at the meeting, apart from discussing india-eu… pic.twitter.com/5IpuacTrU1— ANI (@ANI) March 17, 2026
ਕੀ ਕਿਹਾ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਜਾ ਕੈਲਾਸ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ..."