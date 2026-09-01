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ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ, ਭਾਰਤ ਚ' 1901 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਸੁਰਭੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 1, 2026 at 1:22 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਸਿਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਔਸਤ ਦੇ 91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਮੌਤੁੰਜੈ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸਿਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 1971-2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 167.9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ।

ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਬੀ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਔਸਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਹੀਨੇ 213.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 16.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ।

1901 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਅਗਸਤ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ 1901 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਅਗਸਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 28.01 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ 27.34 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ 1901 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, 24.36 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 23.68 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀ।

ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭੂਮੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਐਲ ਨੀਨੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭੂਮੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਘੱਟ-ਦਬਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 26 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦ-ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਗਏ।

ਮੀਂਹ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਾ ਚਿੰਤਾ

ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਮੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ, ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਪੱਟੀ, ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨਮੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਮੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਦੀ ਘਾਟ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ: ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਕਾ ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ।

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TAGGED:

INDIA RECORDS HOTTEST AUGUST
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ
ਮਾਸਿਕ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
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