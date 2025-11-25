ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਦਾ ਕਹਿਰ: ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਜ਼ੋਜਿਲਾ ਵਿੱਚ -16 ਡਿਗਰੀ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਠੰਢ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 25, 2025 at 5:16 PM IST
ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਠੰਢ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਾਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਜਮਾਵ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਰਫ਼ੀਲੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ -3.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ -4.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਪੰਪੋਰ ਵਿੱਚ -4.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ -5.0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ -5.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ
ਗੁਲਮਰਗ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਕੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ -1.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਾੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਜ਼ੋਜਿਲਾ ਪਾਸ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੁਬਾਰਾ -16 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਠੰਢੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ -4.2°C ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ -3.1°C ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਠੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਪਵਾੜਾ ਵਿੱਚ -3.4°C, ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ ਵਿੱਚ -3.8°C, ਰਫੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ -4.1°C ਅਤੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਵਿੱਚ -4.3°C ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਬਡਗਾਮ ਵਿੱਚ -3.7°C, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੰਦਰਬਲ ਵਿੱਚ -2.4°C ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਨਮਰਗ ਵਰਗੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਠੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਤਾਪਮਾਨ -3.8°C ਰਿਹਾ।
ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ
ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਗਰਮ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 9.8°C ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਟੜਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 9.1°C ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਾੜੀ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਬਨੀਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ -0.5°C, ਭਦਰਵਾਹ ਵਿੱਚ 0.4°C ਅਤੇ ਰਾਮਬਨ ਵਿੱਚ 4.8°C ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ 9.6°C ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਠੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ -8.8°C ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਲੇਹ ਦੇ -8.5°C ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਠੰਢਾ ਸੀ। ਨੁਬਰਾ ਦੀ ਮਾਰੂਥਲ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ -6.6°C ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਰਾਤ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੇਗਾ।"