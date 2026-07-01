ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਮਨਾਲੀ-ਲੇਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਫਸੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸੈਲਾਨੀ, ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟੀ BRO ਟੀਮ
ਜਿਸਪਾ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਲੋਂਗ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : July 1, 2026 at 4:37 PM IST
ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ/ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲਾਹੌਲ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸਪਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਲਬਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਮਲਬੇ ਕਾਰਨ ਮਨਾਲੀ-ਲੇਹ ਸੜਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਲਬੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।
ਮਨਾਲੀ-ਲੇਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸੈਂਕੜੇ ਸੈਲਾਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਲੋਂਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੇਹ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਲਬੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਬੀਆਰਓ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸਪਾ ਨੇੜੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਮਨਾਲੀ-ਲੇਹ ਅਤੇ ਮਨਾਲੀ-ਜ਼ਾਂਸਕਰ ਰੂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੇਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੇਲੋਂਗ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਆਰਓ (ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ) ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਗਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 112 ਡਾਇਲ ਕਰੋ।
ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ
ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸਪਾ ਨਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲਾਹੌਲ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਲਮਾ ਨਾਲਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਲਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਆਰਓ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲਾਹੌਲ-ਸਪੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ-ਬੀਆਰਓ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਡੀਸੀ ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਕਿਰਨ ਭਡਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬੀਆਰਓ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।"
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