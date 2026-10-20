ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 2.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ? ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
MACT ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ 26 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ 2.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 20, 2026 at 12:14 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (MACT) ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 2024 ਦੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ 26 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ₹2.55 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਗੁੰਜਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਹਾਦਸਾ 5 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿਅਸਤ ਪੀਰਾਗੜ੍ਹੀ ਚੌਕ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੀੜਤਾ, ਰੀਨਾ, ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਦਾ ਪਹੀਆ ਰੀਨਾ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਗਈ। ਘਾਤਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੱਟਣੀ ਪਈ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਟਰ ਚਾਲਕ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੈਲਮੇਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਰੀਨਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਡਰਾਈਵਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਰੀਨਾ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ (2ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਉਂਦੀ ਸੀ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ₹58,915 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਉਸਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹6,000 ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ₹1.68 ਕਰੋੜ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।