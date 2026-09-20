ਅਸੀਮ ਮੰਡਲ ਗੈਂਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਸੀਮ ਮੰਡਲ ਗੈਂਗ ਦੇ ਦੋ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ₹7 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : September 20, 2026 at 11:24 AM IST
ਰਾਂਚੀ (ਝਾਰਖੰਡ): ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਰੰਦਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਾਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਸੀਮ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੇਦਿਨੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਲਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤੇ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਸਲੀ ਜੋੜੇ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਮਾਲਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਮ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਸੀਮ ਦਾ ਗਿਰੋਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਦੋ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਉਰਫ਼ ਮੰਗਲ ਮਹਾਤੋ ਉਰਫ਼ ਸਮੀਰ ਉਰਫ਼ ਪਾਂਡੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਮਾਲਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੇਲਪਹਾੜੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਦਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ SJCM (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ) ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਕਸਲੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੰਗਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 11 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਲਤੀ ਵੀ ਨਕਸਲੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਉਹ ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਪੀਵੱਲਭਪੁਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੈ।
ਮਾਓਵਾਦੀ ਮਾਲਤੀ 'ਤੇ 11 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ
ਮਾਲਤੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਏਸੀਐਮ (ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਗਿਆਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੁਪਣਗਾਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਛੁਪਣਗਾਹ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੁਕਣਗਾਹ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਠਨ, ਇਸਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
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