ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀ ਵਿਦਾਈ, ਭਰਾ ਹਰਸ਼ਿਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਿਵੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗ
ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਭਦਭਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : May 24, 2026 at 9:15 PM IST
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਭੋਪਾਲ: ਆਖ਼ਰਕਾਰ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਦਰਦ, ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਭਦਭਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਾਟ 'ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈਦਿਕ ਜਾਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤਵਿਸ਼ਾ ਦੀ ਦੇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਪਹੁੰਚੀ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਅੱਖ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਨਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਅਤੇ ਭਿੱਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਿਵੇ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੰਜਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਬੁਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
13ਵੇਂ ਦਿਨ ਤਵਿਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ
ਲਗਭਗ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਵਿਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਆਖਰਕਾਰ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਪਾਲ ਏਮਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਭਦਭਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਾਟ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਦੇਹ ਭਦਭਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਪਹੁੰਚੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਮ ਸੀ। ਤਵਿਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਰਥੀ ਵਰਗੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਈਆਂ।
ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ
ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟਵਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਮਗੀਨ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਟਵਿਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਗਿਰੀਬਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 40 ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ
ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ, ਏਮਜ਼, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਦੂਜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ। ਏਮਜ਼, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਸੋਗ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਹਰ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸਨ। ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਧੀ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੋਗ ਹੋ ਗਿਆ।
