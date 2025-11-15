ਹਫਤੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ,ਬਣਨਗੇ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ

ਹਫਤੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ,ਬਣਨਗੇ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ
ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : November 15, 2025 at 6:20 AM IST
ਮੇਸ਼ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ। ਬੌਧਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੇਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟੌਰਸ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੇਗੀ।
ਮਿਥੁਨ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਏਗੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭੰਡਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰਮ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥਕਾਵਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰਕ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰਿਆ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਖਰਚੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੋਗੇ।
ਕੰਨਿਆ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੌਧਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੋਜਨ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਲਾ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਫਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਰਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਧਨੁ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ। ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਮਕਰ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਬੌਧਿਕ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਲਿਖਤ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੈਸਾ ਗਲਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਕੁੰਭ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੀਨ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ।