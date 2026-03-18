Iran War: 80,800 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਗ ਲਾਡਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪਹੁੰਚਿਆ

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 18, 2026 at 3:41 PM IST

ਮੁੰਦਰਾ (ਗੁਜਰਾਤ): ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ, ਜਗ ਲਾਡਕੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਲਗਭਗ 80,886 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (MT) ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਮਾਲ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੁਜੈਰਾਹ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਹਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ?

ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 274.19 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 50.04 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਡੈੱਡਵੇਟ ਟਨੇਜ (ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ) ਲਗਭਗ 164,716 ਟਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਟਨੇਜ ਲਗਭਗ 84,735 ਟਨ ਹੈ।

ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੱਡੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਲਿਵਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਐਲਪੀਜੀ ਕੈਰੀਅਰ 16 ਅਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਸਨ। ਐਮਟੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਅਤੇ ਐਮਟੀ ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ - ਲਗਭਗ 92,712 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ ਲੈ ਕੇ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (13 ਮਾਰਚ, 2026) ਸਵੇਰੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਕਲਪ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੇਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਗ ਲਾਡਕੀ ਵਰਗੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਰਥਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ (ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ) ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ, ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੇਵਾ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਆਰਪੀਐਸਐਲ) ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਚਾਲਨ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ, ਬਰਥ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

