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ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਆਈਐਨਐਸ ਮਾਲਵਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਗਿਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਧਾਉਣਗੇ ਤਾਕਤ

ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੇ INS ਮਾਲਵਾਨ ਅਤੇ INS ਮਹਿੰਦਰਗਿਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

New warships will soon join the Indian Navy
ਨਵੇਂ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਲਦ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 5, 2026 at 12:12 PM IST

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ਅਮਰਾਵਤੀ: ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਈਐਨਐਸ ਮਹਿੰਦਰਗਿਰੀ ਅਤੇ ਆਈਐਨਐਸ ਮਾਲਵਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੋਵੇਂ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਆਈਐਨਐਸ ਆਗਰਾ, ਆਈਐਨਐਸ ਸਮੋਧਕ ਅਤੇ ਆਈਐਨਐਸ ਦੁਨਾਗਿਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2019 ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਆਈਐਨਐਸ ਮਾਲਵਨ

ਆਈਐਨਐਸ ਮਾਲਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਟੀ-ਪਣਡੁੱਬੀ ਯੁੱਧ ਖੋਖਲੇ ਵਾਟਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਕੋਚੀਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਲ-ਜੈੱਟ ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 25 ਨਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਡਾਰ, ਹਲ-ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਸੈਂਸਰ, ਹਲਕੇ ਟਾਰਪੀਡੋ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਪਣਡੁੱਬੀ ਰਾਕੇਟ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਲੰਬਾਈ: 80 ਮੀਟਰ

ਚੌੜਾਈ: 11.36 ਮੀਟਰ

ਭਾਰ: 1,100 ਟਨ

INS ਮਹਿੰਦਰਗਿਰੀ

INS ਮਹਿੰਦਰਗਿਰੀ ਇੱਕ ਨੀਲਗਿਰੀ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਜ਼ਾਗਾਂਵ ਡੌਕ ਵਿਖੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 28 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਂਚਿੰਗ 1 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਇੱਕ 76mm ਨੇਵਲ ਗਨ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਟਾਰਪੀਡੋ (ਵਰੁਣਾਸਤਰ), ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ, ਅਤੇ ਦੋ ਧਰੁਵ/ਸੀਕਿੰਗ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਗਤੀ 28 ਨਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਸੋਨਾਰ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਹਨ।

ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਲੰਬਾਈ: 149 ਮੀਟਰ

ਚੌੜਾਈ: 17.8 ਮੀਟਰ

ਭਾਰ: 6,670 ਟਨ

TAGGED:

WARSHIPS COMMISSIONED
INS MAHENDRAGIRI INS MALAVAN
ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਵਨ ਮਹਿੰਦਰਗਿਰੀ
ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨਵਾਂਂ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼
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