ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਦੁੱਗਣੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਬੱਸ C295 ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਸਫਲ ਉਡਾਣ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਏਅਰਬੱਸ C295 ਫੌਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲ ਟੈਸਟ ਉਡਾਣ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।
Published : June 11, 2026 at 6:28 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ C295 ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਡੋਦਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਸਟ ਉਡਾਣ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
The Indian Air Force congratulates the entire team behind the successful maiden flight of the first India-made C-295.— Indian Air Force (@IAF_MCC) June 10, 2026
The achievement reinforces India's growing aerospace capabilities and underscores the Indian Air Force commitment to fostering indigenous defence capability… pic.twitter.com/tsU0dQUdi5
ਵਡੋਦਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲ ਉਡਾਣ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ 'ਮੇਡ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ' C295 ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਇਸ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' (ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ) ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ 40-ਯੂਨਿਟ C295 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁਣ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ C295 ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲ ਉਡਾਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਏਰੋਸਪੇਸ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' (ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
આકાશમાં ગર્વ! ભારતમાં બનેલ પ્રથમ C-295 વિમાન વડોદરા એરપોર્ટથી ઉડાન ભરી.— Vadodara Airport (@aaivdoairport) June 11, 2026
आकाश में गर्व! भारत में बने पहले C-295 विमान ने वडोदरा एयरपोर्ट से उड़ान भरी।
Pride in the Skies! First Made-in-India C-295 aircraft takes flight from Vadodara.@AAI_Official @aairedwr pic.twitter.com/h830qeZBBp
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਏਅਰਬੱਸ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
The first 'Made in India' Airbus C295 military transport aircraft has conducted its first test flight from the Final Assembly Line in Vadodara 🇮🇳, marking a milestone for Indian aviation and defence. This maiden test flight is a crucial step in the aircraft's post production… pic.twitter.com/nPkjpIENkD— Airbus Defence (@AirbusDefence) June 10, 2026
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ An-32 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। C295 ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ An-32 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।