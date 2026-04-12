ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ 'ਚ 'ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ' ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰੀ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ...
Published : April 12, 2026 at 7:07 PM IST
ਗੁਜਰਾਤ/ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਓਧਵ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਚਰਚਿਤ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
6 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਓਧਵ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੇਲਾ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਦਿਵਯੇਸ਼ ਮੋਦੀ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਵਿਪੁਲ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੰਚਨਬੇਨ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਓਧਵ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਪੁਲਭਾਈ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਕੰਚਨਬੇਨ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ, ਬਲਦੇਵ ਚੌਹਾਨ, ਉੱਥੇ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਿਪੁਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ, ਕੰਚਨਬੇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਸੁਜਾਤਾ ਨੂੰ 29 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਲਦੇਵ ਚੌਹਾਨ 3 ਜੂਨ, 2017 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਪੁਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕੰਚਨਬੇਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀ। ਕੰਚਨਬੇਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਤ ਭਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਪੁਲ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਲਦੇਵ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਪੁਲ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸੇ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਵਿਪੁਲ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ।
ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੀ.ਬੀ. ਜਾਧਵ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਲਦੇਵ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਕਰੂਰਤਾ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਲਟ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਕੇਸ?
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਲ.ਬੀ. ਡਾਭੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦਾ ਮਿਆਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ "ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ" ਕਈ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ।