ਛੱਠ ਮਹਾਪਰਵ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ
ਛੱਠ ਮਹਾਪਰਵ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਵਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ 36 ਘੰਟੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ।
Published : October 24, 2025 at 8:13 PM IST
ਪਟਨਾ (ਬਿਹਾਰ): ਲੋਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤਿਉਹਾਰ ਕਾਰਤਿਕ ਛੱਠ ਪੂਜਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ "ਨਹਾਇ-ਖੈ" (ਨਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ) ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ "ਊਸ਼ਾ ਅਰਘਿਆ" (ਅਰਘਿਆ) ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਜਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ
ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ "ਨਹਾਇ-ਖੈ" ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੰਗਾ ਜਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛੱਠ ਭਗਤ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਲੌਕੀ ਕਰੀ ਅਤੇ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਸਣ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਲੌਕੀ ਕਰੀ ਅਤੇ ਚੌਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਜੋਂ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛੱਠ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਲੋਹੰਡਾ ਜਾਂ ਖਰਨਾ
ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਖਰਨਾ (26 ਅਕਤੂਬਰ), ਇੱਕ ਨਿਰਜਲਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੜ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀ ਖੀਰ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਸੰਧਿਆ ਅਰਘਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੰਗਾ ਜਾਂ ਤਲਾਅ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ, ਵਰਤ ਊਸ਼ਾ ਅਰਘਿਆ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਭੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੰਧਿਆ ਅਰਘਿਆ
ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਭੇਟਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਿਨ ਭਰ ਨਿਰਜਲਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਸਵੇਰੇ 6:15 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਸ਼ਾਮ 5:27 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਊਸ਼ਾ ਅਰਘਿਆ (ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੇਟ)
ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਊਸ਼ਾ ਅਰਘਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਸਵੇਰੇ 6:16 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਸ਼ਾਮ 5:26 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਛੱਠ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ
ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰੇਮਸਾਗਰ ਪਾਂਡੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਹੂਰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਹੂਰਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਅਰਘ ਦੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਰਘ ਦੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ਸ਼ਠੀ ਤਿਥੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:04 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:59 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ 'ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਅਰਘਿਆ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਊਸ਼ਾ ਅਰਘਿਆ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜਾਵਟ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
"ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਛੱਠੀ ਮਈਆ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੱਠ ਤਿਉਹਾਰ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਛੱਠੀ ਮਈਆ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਭੈਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।" - ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰੇਮਸਾਗਰ ਪਾਂਡੇ
ਮਿੱਟੀ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਗਮ
ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਛੱਠ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕ ਹਿਰਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਝਾਅ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪੂਜਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
"ਛੱਠ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੱਠ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ, ਲੋਕ ਸੰਜਮ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।" - ਲੇਖਕ ਹਿਰਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਝਾਅ
ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ
ਹਿਰਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਝਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੱਠ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਛੱਠ ਦਾ ਹਰ ਰਸਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ: ਨਦੀ, ਸੂਰਜ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀਰ ਪਰੇ
ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਸਫਾਈ, ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਦੁਬਈ, ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗੰਗਾ ਘਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਜਾਵਟ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।