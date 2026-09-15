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69 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਪੂਜਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ

ਇਸ ਸਾਲ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ 1954 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

69 FEET TALL KHAIRATABAD GANESH
69 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਪੂਜਾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 15, 2026 at 11:07 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੈਰਤਾਬਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ 69 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ 'ਪੰਚਮੁਖ ਸੰਕਟਰਾ ਮਹਾਂ ਗਣਪਤੀ' ਥੀਮ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ 5 ਚਿਹਰੇ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਨਕੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਮੰਤਰੀ ਪੋਨਮ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾਨਮ ਨਾਗੇਂਦਰ ਅਤੇ ਖੈਰਤਾਬਾਦ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।

69 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਪੂਜਾ (ETV Bharat)

ਰਾਜਪਾਲ ਜੋੜੇ ਨੇ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪੋਨਮ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਮੀ ਚੋਗਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੈਰਤਾਬਾਦ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਖੈਰਤਾਬਾਦ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਥੀਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।-ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਰਾਜਪਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ

ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਗਣਪਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।

ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਖੈਰਤਾਬਾਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਰਾਜੇਂਦਰਨ 1978 ਤੋਂ ਖੈਰਤਾਬਾਦ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਮੂਰਤੀ 14 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 1954 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ

ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1.05 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲਾਗਤ 1.20 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

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