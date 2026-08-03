Bankers' Books Evidence Bill 2026 ਪੇਸ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
Bankers' Books Evidence Bill 2026 ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
Published : August 3, 2026 at 9:06 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੇਸ਼
ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। "ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, 2026" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ "ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, 1891" ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਭੌਤਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ, ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ "ਬੈਂਕਰਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ - ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੌਤਿਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ, ਵਰਚੁਅਲ, ਕਲਾਉਡ-ਅਧਾਰਿਤ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ, ਡਿਜੀਟਲ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਰਗ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ, ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ" ਟੈਸਟ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਐਪ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਸਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ), ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, 1891, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕਾਪੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ (ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ) ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
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