ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ; ਗੰਗੋਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ

ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ; ਗੰਗੋਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ
ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ।
Published : April 19, 2026 at 1:51 PM IST
ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ/ਉੱਤਰਾਖੰਡ: ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਜ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:35 ਵਜੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮਾਂ ਯਮੁਨਾ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਢੋਲ ਦਮੌ ਦੀ ਧੁਨ ਨਾਲ ਖਰਸਲੀ ਤੋਂ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚੇ।
ਐਤਵਾਰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੌਰਾਨ ਖਰਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਦੇਵੀ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਡੋਲੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਢੋਲ, ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ।
ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਭੋਗ ਮੂਰਤੀ ਖਰਸ਼ਾਲੀ ਗੱਦੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਹੀ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁਣ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। -ਪ੍ਰਦੀਪ ਉਨਿਆਲ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ
ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮਾਂ ਯਮੁਨਾ ਭਈਆ ਦੂਜ (ਯਮ ਦਵਿੱਤੀ) ਤੱਕ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਖਰਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਲ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ