2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ 40 ਸਵਾਲ, ਜਾਣੋ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : August 17, 2026 at 1:44 PM IST
ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ/ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ: ਦੇਸ਼ ਦੀ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਸਵੈ-ਗਣਨਾ' (ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ, 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
40 ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 40 ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ 1-30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। "ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ," ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ - ਆਬਾਦੀ ਗਣਨਾ - ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ; ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਡੇਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ 'ਸਵੈ-ਗਣਨਾ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰ ਸਕਣਗੇ।" ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਮਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਇਹ 1 ਮਾਰਚ, 2027 ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ; ਇਹ ਉਚਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਚਐਲਓ (ਹਾਊਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ - ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ - ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਨਾਮ, ਸਿਰ ਦਾ ਸਬੰਧ, ਲਿੰਗ
- ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਉਮਰ
- ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ
- ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ
- ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ
- ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
- ਧਰਮ, ਜਾਤ/ਕਬੀਲਾ
- ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ)
- ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ
- ਭਾਸ਼ਾ
- ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ
- ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਆਖਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਮਿਆਦ, ਸਥਾਈ ਪਤਾ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: