ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ,ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ।

ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 1, 2026

ਮੇਸ਼ - ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੋ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟੌਰਸ - ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਨੰਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇਗਾ।

ਮਿਥੁਨ - ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਟੌਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋਗੇ। ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਰਕ - ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸੰਭਵ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿੰਘ - ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਟੌਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਟੂਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੰਨਿਆ - ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਜੋਤਿਸ਼ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗੀ। ਅੱਜ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਆਮ ਰਹੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਤੁਲਾ - ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧ ਸੁਹਿਰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸਕਾਰਪੀਓ - ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੌਧਿਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਆਮ ਰਹੇਗਾ।

ਧਨੁ - ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਕਰ - ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਡਰ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਅੱਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਆਮ ਰਹੇਗਾ। ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਏਗੀ।

ਕੁੰਭ - ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਕਠੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਮੀਨ - ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
