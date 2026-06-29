ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਜਾਣੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਜਾਣੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ...
Published : June 29, 2026 at 6:09 AM IST
ਮੇਸ਼ - ਸੋਮਵਾਰ, 29 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟੌਰਸ - ਸੋਮਵਾਰ, 29 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਨਾ ਹੋਣ।
ਮਿਥੁਨ - ਸੋਮਵਾਰ, 29 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਧੇਗੀ।
ਕਰਕ - ਸੋਮਵਾਰ, 29 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਆਧਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ।
ਸਿੰਘ - ਸੋਮਵਾਰ, 29 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਨਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ।
ਕੰਨਿਆ - ਸੋਮਵਾਰ, 29 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗੀ। ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਪੈਸਾ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਲਾ - ਸੋਮਵਾਰ, 29 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਧਨੁ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋਗੇ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਸੋਮਵਾਰ, 29 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲਣ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਅਤਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਹਾਵਣਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਧਨੁ - ਸੋਮਵਾਰ, 29 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮਕਰ - ਸੋਮਵਾਰ, 29 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਧਨੁ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁੰਭ - ਸੋਮਵਾਰ, 29 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਧਨੁ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ - ਸੋਮਵਾਰ, 29 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਵਧੇਗਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਧੇਗਾ। ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ।