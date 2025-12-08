ETV Bharat / bharat

ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲਿਆਵੇਗਾ ਤੋਹਫੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ।

Published : December 8, 2025 at 6:25 AM IST

ਮੇਸ਼ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 8 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੱਧਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਟੌਰਸ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 8 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਸਮਤ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਮਿਥੁਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 8 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਬਾਹਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਕਰਕ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 8 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।

ਸਿੰਘ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 8 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਕੰਨਿਆ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 8 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ।

ਤੁਲਾ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 8 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੀਬਰਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸਫਲ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰੱਖੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਕਾਰਪੀਓ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 8 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਥਕਾਵਟ, ਆਲਸ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਰਹੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਹਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਧਨੁ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 8 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਆਰਾਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ।

ਮਕਰ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 8 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਸਬਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓ।

ਕੁੰਭ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 8 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੀਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 8 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਹਿਤਕ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ।

