ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗੀ ਕਿਸਮਤ,ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗੀ ਕਿਸਮਤ,ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।
Published : March 19, 2026 at 6:28 AM IST
ਮੇਸ਼ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟੌਰਸ - ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਧਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਮਿੱਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਿਥੁਨ - ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤਣਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਕਰਕ - ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸੰਗੀਤ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।
ਸਿੰਘ - ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਕੰਮ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ।
ਕੰਨਿਆ - ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨੋਰੰਜਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓਗੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ।
ਤੁਲਾ - ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਅੱਜ ਸਾਹਿਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖ ਵਧੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੰਗੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਧਨੁ - ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮਕਰ - ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਕੁੰਭ - ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓ। ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ।
ਮੀਨ - ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋਗੇ। ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ।