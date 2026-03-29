ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੀਜੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ, ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਐਸਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੀਜੀ ਪੂਰਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੀਜੀ ਪੂਰਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 29, 2026 at 11:11 AM IST

2 Min Read
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 2026 ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (SIR) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੀਜੀ ਪੂਰਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੀਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਟਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪੂਰਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (23 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ "ਅੰਡਰ ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ" ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ "ਪੂਰਕ ਸੂਚੀ" ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਕ ਜੁੜੀ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ,ਮੌਤ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਦਲਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

5.8 ਮੀਲੀਅਨ ਨਾਮ ਹਟਾਏ

ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੂਰਕ ਸੂਚੀ ਹੁਣ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ 5.8 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 76.6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 70.8 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮੌਤ, ਪ੍ਰਵਾਸ, ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇਪਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ।'

28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ SIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 70.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਨਾਮ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੂਰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਮ ਸਨ। 294 ਮੈਂਬਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 23 ਅਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੂਥ-ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

