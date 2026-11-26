EC ਨੇ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ CEO ਤੋਂ SSR ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ SIR ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਕਰਾਸ-ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ?
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਜਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : November 26, 2026 at 1:41 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (UTs) ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ (SSR) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ।
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਡਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲਾ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਾਮਨ, ਦੀਵ, ਮਿਜ਼ੋਰਾਮ, ਉਡੀਸਾ, ਸਿੱਕਮ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਐੱਸਐੱਸਆਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 4 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੱਲ ਰਹੇ ਐੱਸਐੱਸਆਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਟਾਇਪ, ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ, ਫੋਟੋ) ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਗਲਤ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਬੰਧਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਐੱਸਐੱਸਆਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ "ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇ- ਮੇਲ (mismatch) ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ (flag) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (BLOs) ਚੱਲ ਰਹੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੁਧਾਈ' (SSR) ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 'ਫਾਰਮ-8' (Form-8) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਰਮ 8 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਪਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ, EPIC (ਵੋਟਰ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ PwD (ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ) ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ AERO/ERO ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (demographic information) ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਿਰਫ਼ 'ਫਾਰਮ-8' ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪਛਾਣ (automated identification) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ECI-Net ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਿਤ BLO/AERO/ERO ਮੋਡੀਊਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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