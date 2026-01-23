18 ਮਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਭਗਵਾਨ ਰੁਦਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ...
Published : January 23, 2026 at 2:13 PM IST
ਚਮੋਲੀ/ਉੱਤਰਾਖੰਡ: ਚੌਥੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਸ਼੍ਰੀ ਰੁਦਰਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:57 ਵਜੇ ਵੈਦਿਕ ਰਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਰੁਦਰਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਗੋਪੀਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰੁਦਰਨਾਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 23 ਜਨਵਰੀ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰੁਦਰਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਸਣ ਗੋਪੀਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੈਲੰਡਰ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੁਦਰਨਾਥ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਇੱਕ-ਮੁਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਏਕਾਨਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ
ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲਗਭਗ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਦਰਨਾਥ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਰੁਦਰਨਾਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗੋਪੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਡਲ ਸਾਗਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਜਯੋਤੀਰਮਠ ਦੇ ਉਰਗਮ ਅਤੇ ਦੁਮੁਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਰੁਦਰਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ 15 ਅਤੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਗੋਪੀਨਾਥ ਮੰਦਰ ਗੋਪੇਸ਼ਵਰ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰੁਦਰਨਾਥ ਦੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 17 ਮਈ ਨੂੰ, ਭਗਵਾਨ ਰੁਦਰਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਰੁਦਰਨਾਥ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ, ਪੂਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ, ਭਗਵਾਨ ਰੁਦਰਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ 12:57 ਵਜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਗਵਾਨ ਰੁਦਰਨਾਥ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੰਦ
ਪੌਰਾਣਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵਾਨ ਰੁਦਰਨਾਥ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਿਉਹਾਰ ਪਾਲਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਸਣ, ਗੋਪੀਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਗਵਾਨ ਰੁਦਰਨਾਥ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂਜਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਗੋਪੀਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੁਦਰਨਾਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਗੋਪੀਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੁਦਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪੰਜ ਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੇ ਕੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।