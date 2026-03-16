23 ਮਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਪਾਟ, ਜਾਣੋ ਇਤਿਹਾਸ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਪਾਟ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
Published : March 16, 2026 at 8:25 PM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ (ਉਤਰਾਖੰਡ): ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਨੰਦ ਵਰਧਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 23 ਮਈ, 2026 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਟਰੱਸਟ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਰਤੂਡਾ, ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ (ਜੋਤੀਰਮੱਠ), ਗੋਵਿੰਦਘਾਟ ਅਤੇ ਘੰਘੜੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (ਆਰਾਮ ਘਰ) ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਕਪਾਟ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ (ਸਮੁਦਾਇਕ ਭੋਜਨ) ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀਮਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਕਪਾਟ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ, ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ - ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ - ਹੇਮਕੁੰਡ ਵਿਖੇ ਮੌਸਮ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਪਛਾਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖੇ ਗਏ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਯਾਤਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਨੰਦ ਵਰਧਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਧਾਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੋਜ ?
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਸਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 15,000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਲੋਕਪਾਲ ਲਕਸ਼ਮਣ ਮੰਦਰ ਹੈ । ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ - ਹੇਮਕੁੰਡ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। "ਹੇਮਕੁੰਡ" (ਜਾਂ ਹੇਮਕੁੰਡ) ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਤਲਾਅ" ਜਾਂ "ਬਰਫ਼ ਦਾ ਤਲਾਅ"। ਇਹ ਸਥਾਨ ਉੱਚੀਆਂ, ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਹੇਮਕੁੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲ ਦੇ 7 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ, ਜੋਤੀਰਮੱਠ ਅਤੇ ਗੋਵਿੰਦਘਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ; ਗੋਵਿੰਦਘਾਟ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਘੰਘੜੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ
ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।