ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ 'ਚ 'ਮੁਫ਼ਤ' ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਸਹੂਲਤ 'ਪਿੰਕ ਟਿਕਟ' ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Published : March 16, 2026 at 7:29 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਟੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ "ਪਿੰਕ ਟਿਕਟ" ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਕਸਰ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ।"
ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ "ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਸ"
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਟੀਸੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਲੱਸਟਰ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਮ ਅਤੇ ਏਸੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਸਗੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ।
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ
ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,200 ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਕ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਸ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਟੀਸੀ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਡ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਅਸੀਮਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।