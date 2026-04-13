ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ ਲਾਭਦਾਇਕ,ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 13, 2026 at 6:15 AM IST

ਮੇਸ਼ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਾਨਸਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਟੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇਗੀ।

ਟੌਰਸ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਭ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਿਥੁਨ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕਰਕ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਗੁੱਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿੰਘ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਬਰ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਦਦ ਲਓ।

ਕੰਨਿਆ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸੁਹਾਵਣਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ।

ਤੁਲਾ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਤੀਜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਸਾਹਿਤਕ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ।

ਸਕਾਰਪੀਓ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਧਨੁ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।

ਮਕਰ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕੁੰਭ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀਨ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

