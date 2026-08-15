ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੇਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖਤਰਾ?
ਸਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਡੇਟਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਦਿੱਖ "ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਰਾਂ" ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ।
Published : August 15, 2026 at 1:39 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਬਸੀ ਕੇਬਲ (ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੇਬਲਾਂ) ਜੀਓਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਵਾਂਗ ਅਦਿੱਖ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੇਬਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ WhatsApp ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਬਸੀ ਕੇਬਲ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਬਲਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਡਰਸੀ ਕੇਬਲਾਂ ਵੀ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਈਰਾਨ ਦੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀ ਕੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਣਡੁੱਬੀ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਯਮਨ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਸਮੂਹ, ਹੂਥੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਨੇ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਤੀਬਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਲੋਬਲ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦਾ ਉਭਾਰ, ਸਬਸੀ ਕੇਬਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰ-ਕਲਾਊਡ ਕਲੱਸਟਰ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਸਬਸੀ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਬਸੀ ਕੇਬਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਬਸੀ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ "ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ" 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ) ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਣਡੁੱਬੀ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪਣਡੁੱਬੀ ਕੇਬਲ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਰ ਯੂਨੀਅਨ (ITU) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਬਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ICPC) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤੇ ਹਨ - ਪਹਿਲਾ 2025 ਵਿੱਚ ਅਬੂਜਾ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਪੋਰਟੋ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ। ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ AI ਦਾ ਆਗਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਣਡੁੱਬੀ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਵਿਸਥਾਰ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕਲਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 5 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 17 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ 15 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਰਗਰਮ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਸਮਰੱਥਾ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਲਿਟ ਸਮਰੱਥਾ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 138.606 Tbps, ਜਾਂ ਟੈਰਾਬਾਈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਬਿੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 200 Tbps ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਨੇ 2026 ਦੇ AI ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਟਰਵਰਥ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਗੂਗਲ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ $15 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੇਨਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਨਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਕੰਸੋਰਟੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਣਡੁੱਬੀ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਮੈਗਾ ਏਆਈ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਿੱਗਜਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਬ-ਸੀ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ 900 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਦਿੱਖ ਅੰਡਰਸੀ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਕੱਚ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਤਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। AI ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਫਾਈਬਰ-ਆਪਟਿਕ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਬਲਾਂ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਚਮਤਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਵਿਗਿਆਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੱਕ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਰਿਚਰਡ ਮਾਰਲੇਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੇਬਲ "ਆਧੁਨਿਕ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ" ਹਨ।
(Disclaimer: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਨ।)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...