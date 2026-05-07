"ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ", ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਿਆਨ

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 7, 2026 at 9:01 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ, ਆਦਮੀ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਅਟੁੱਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਖਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ, ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼, ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ, ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ ਵਰਲੇ, ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਅਤੇ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1962 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਬੇ ਐਕਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1949 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਐਕਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ' ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਸਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

"ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਭਿਅਤਾ ਹਾਂ," ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ"

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਭਿਅਤਾ ਹਾਂ," ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ... ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਾ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ... ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ, ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਲਈ ਹੈ... ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।" ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

