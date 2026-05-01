ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਰੀਅਰ ਰਹਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀ ਮਲਟੀ ਲੇਨ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ (MLFF) ਟੋਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਚੋਰਿਆਸੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

BARRIERLESS TOLL PLAZA
ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 1, 2026 at 5:24 PM IST

ਸੂਰਤ (ਗੁਜਰਾਤ): ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਮਰੇਜ ਨੇੜੇ ਚੋਰਿਆਸੀ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਲਟੀ-ਲੇਨ ਫ੍ਰੀ-ਫਲੋ ਡਿਜੀਟਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਰੀਅਰ-ਫ੍ਰੀ ਮਲਟੀ-ਲੇਨ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ (MLFF) ਟੋਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

'ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ'

ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਰੀਅਰ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ 32 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ (ANPR) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ FASTag, ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਗੇ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਵਾਹਨ 'ਤੇ FASTag ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

'ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ'

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਰੀਅਰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ, ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਸਕਣਗੇ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

'ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਲੇਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ'

ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਲੇਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 40,000 ਵਾਹਨ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੋਵੇਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ।

'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ'

ਸਥਾਨਕ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਰੀਸੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ₹350 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ₹3,075 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਆਰਸੀ ਬੁੱਕ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਬੈਰੀਅਰ ਰਹਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ
TOLL PLAZA BARRIERLESS
ਗੁਜਰਾਤ ਬੈਰੀਅਰ ਰਹਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ
COUNTRY FIRST BARRIERLESS TOLL
BARRIERLESS TOLL PLAZA

